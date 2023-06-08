МИД Азербайджана прокомментировал перенос встречи Байрамова и Мирзояна

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Ведется работа по определению точной даты следующей встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя информацию о переносе встречи глав МИД Азербайджана и Армении.

«Мы надеемся, что эта встреча состоится в ближайшее время», – добавил А. Гаджизаде.

Он отметил, что, как правило, существует практика объявления точной даты проведения встречи принимающей стороной.

Напомним, что встречу глав МИД Азербайджана и Армении планировалось провести в Вашингтоне в июне.