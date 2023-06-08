Армянская делегация приняла участие в заседании Совета командования пограничных войск СНГ в Баку

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Должен поддерживаться переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном и прилагаться усилия для достижения мира.

Об этом журналистам сообщил председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов, передает АПА.

«Перспективы всегда есть, и вы всегда должны стремиться к этому. До сегодняшнего дня отмечены успехи», – отметил он.

А.Манилов также добавил, что в сегодняшней встрече принимало участие и пограничное управление Армении.

«Надеюсь, что во встрече в Армении также примет участие делегация из Азербайджана», – сказал А.Манилов.