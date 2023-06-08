Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

Армянская делегация приняла участие в заседании Совета командования пограничных войск СНГ в Баку

Армянская делегация приняла участие в заседании Совета командования пограничных войск СНГ в Баку

Должен поддерживаться переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном и прилагаться усилия для достижения мира.

Об этом журналистам сообщил председатель Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками стран СНГ Александр Манилов, передает АПА.

«Перспективы всегда есть, и вы всегда должны стремиться к этому. До сегодняшнего дня отмечены успехи», – отметил он.

А.Манилов также добавил, что в сегодняшней встрече принимало участие и пограничное управление Армении.

«Надеюсь, что во встрече в Армении также примет участие делегация из Азербайджана», – сказал А.Манилов.

Теги:
Из этой рубрики
Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell
Общество

Состоялся «Детский паралимпийский кубок» при поддержке Azercell

2023/06/08, 16:47
Армянская делегация приняла участие в заседании Совета командования пограничных войск СНГ в Баку
Общество

Армянская делегация приняла участие в заседании Совета командования пограничных войск СНГ в Баку

2023/06/08, 16:06
Габала станет молодежной столицей СНГ в 2025 году
Общество

Габала станет молодежной столицей СНГ в 2025 году

2023/06/08, 15:55
Ударят ли по электросамокатам буквой закона в Азербайджане?
Общество

Ударят ли по электросамокатам буквой закона в Азербайджане?

2023/06/08, 15:52
Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

2023/06/08, 13:36
Представители МККК посетили задержанных в Азербайджане граждан Армении
Общество

Представители МККК посетили задержанных в Азербайджане граждан Армении

2023/06/08, 12:37
Азербайджанские экологи бьют тревогу из-за опасного проекта США и Армении
Общество

Азербайджанские экологи бьют тревогу из-за опасного проекта США и Армении

2023/06/08, 11:37
В Баку задержаны водители свыше 150 автобусов за езду без техосмотра
Общество

В Баку задержаны водители свыше 150 автобусов за езду без техосмотра

2023/06/08, 11:14
В Гарачухуре в 9-этажном здании произошел пожар (видео)
Общество

В Гарачухуре в 9-этажном здании произошел пожар (видео)

2023/06/08, 10:46