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Иран начал строить две новые АЭС на юге страны

Иран начал строить две новые АЭС на юге страны

В провинции Бушер, расположенной на побережье Персидского залива на юге Ирана, началось строительство двух новых атомных электростанций.

«В провинции Бушер начато строительство 2 атомных электростанций, мощностью 1080 мегаватт каждая, – сказал губернатор региона Ахмед Мухаммедизаде, слова которого приводит иранское информагентство Tesnim.

Губернатор отметил, что данный проект был полностью реализован иранскими инженерами и специалистами.

На данный момент в провинции Бушер находится атомная электростанция мощностью 3000 мегаватт. Строительство электростанции, начатое немцами в 1976 году, было прервано Исламской революцией и последовавшей вслед за ней ирано-иракской войной.

В результате соглашения, заключенного с Россией в 1995 году, первые объекты мощностью 60 МВт были введены в эксплуатацию в 2011 году. В 2015 году мощность объектов была увеличена до 3 тысяч мегаватт.

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