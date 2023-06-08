Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Экономика

Азербайджан предложил странам СНГ свою инфраструктуру для грузоперевозок

Азербайджан предложил странам СНГ свою инфраструктуру для грузоперевозок

Азербайджан поддерживает тесные экономические и торговые связи практически со всеми государствами-участниками СНГ на двусторонней основе, и эти связи расширяются.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Сочи, РФ, передает АПА.

Премьер-министр отметил, что по итогам 2022 года общий объем торгового оборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28 процентов:

«Положительная динамика наблюдается и в текущем году. За первые четыре месяца нам удалось увеличить взаимную торговлю на 22 процента. На фоне существующих глобальных геополитических вызовов возрастает актуальность сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Азербайджан, как главный транспортный узел в регионе, постоянно совершенствует транспортно-логистическую инфраструктуру и готов более интенсивно использовать свой потенциал для обеспечения растущих объемов грузоперевозок для нужд своих партнеров по СНГ».

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан предложил странам СНГ свою инфраструктуру для грузоперевозок
Экономика

Азербайджан предложил странам СНГ свою инфраструктуру для грузоперевозок

2023/06/08, 14:57
Венгрия и Греция заблокировали 11-й пакет санкций против России
Экономика

Венгрия и Греция заблокировали 11-й пакет санкций против России

2023/06/08, 11:43
Талыбовы продали все акции Naxcivanbank
Экономика

Талыбовы продали все акции Naxcivanbank

2023/06/08, 10:07
Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Баку по разблокировке коммуникаций
Экономика

Пашинян заявил о прогрессе в переговорах с Баку по разблокировке коммуникаций

2023/06/07, 16:57
Иран захотел создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана
Экономика

Иран захотел создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана

2023/06/07, 12:09
Турецкая лира продолжает резкое падение
Экономика

Турецкая лира продолжает резкое падение

2023/06/07, 11:45
В Индии ВВС уклонялась от уплаты налогов
Экономика

В Индии ВВС уклонялась от уплаты налогов

2023/06/07, 00:31
ВБ сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана
Экономика

ВБ сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана

2023/06/06, 22:56
Fitch: ЦБА повысит учетную ставку
Экономика

Fitch: ЦБА повысит учетную ставку

2023/06/06, 17:53