Азербайджан предложил странам СНГ свою инфраструктуру для грузоперевозок

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Азербайджан поддерживает тесные экономические и торговые связи практически со всеми государствами-участниками СНГ на двусторонней основе, и эти связи расширяются.

Об этом заявил премьер-министр Али Асадов на заседании Совета глав правительств СНГ в Сочи, РФ, передает АПА.

Премьер-министр отметил, что по итогам 2022 года общий объем торгового оборота Азербайджана со странами-членами СНГ вырос более чем на 28 процентов:

«Положительная динамика наблюдается и в текущем году. За первые четыре месяца нам удалось увеличить взаимную торговлю на 22 процента. На фоне существующих глобальных геополитических вызовов возрастает актуальность сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Азербайджан, как главный транспортный узел в регионе, постоянно совершенствует транспортно-логистическую инфраструктуру и готов более интенсивно использовать свой потенциал для обеспечения растущих объемов грузоперевозок для нужд своих партнеров по СНГ».