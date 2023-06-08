Представители МККК посетили задержанных в Азербайджане граждан Армении

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7 июня представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили двух недавно задержанных в Азербайджане (26 мая) граждан Армении.

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

«С ними были проведены встречи с глазу на глаз и создана возможность для контактирования с семьями посредством Службы посланий Красного Креста. В соответствии со своим мандатом МККК во время посещений оценивает обращение с удерживаемыми лицами и условиями содержания, создает возможность для налаживания или возобновления связи с семьями. В соответствии с процедурами МККК наблюдения и рекомендации по итогам посещений передаются только удерживающей стороне», – отметила представитель МККК.