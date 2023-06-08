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В Whatsapp появится новая функция из Telegram

В Whatsapp появится новая функция из Telegram

Разработчики WhatsApp анонсировали для мессенджера новую функцию под названием «Каналы». Это новый способ распространения информации аналогичный Telegram-каналам, появившимся еще в 2015 году.

«Сегодня мы представляем каналы — простой, надежный и конфиденциальный способ следить за важными новостями от людей и организаций, не выходя из WhatsApp. Каналы, на которые вы подписаны, будут находиться отдельно от чатов и сообществ на новой вкладке «Актуальное», куда мы также переместим статус», — говорится в сообщении разработчиков.

Отмечается, что администраторы каналов смогут публиковать в них сообщения, фото, видео, стикеры и опросы, а подписчики — только просматривать его без возможности комментирования или реакций. Не исключено, что эти функции будут добавлены в последующих обновлениях.

Подписаться на канал можно с помощью специального каталога каналов, который будет разделен на категории, через поиск по каталогу, либо с помощью приглашения, отправленного непосредственно в чате WhatsApp, электронном письме или опубликованного в сети.

Отдельно отмечается, что номер телефона и фото профиля администратора не будут видны подписчикам, а номера телефонов пользователей будут скрыты от всех подписчиков канала, включая администраторов. Также от посторонних будет скрыт список каналов, на которые подписан пользователь.

Еще одним способом защиты внутри каналов будет возможность удаления публикаций спустя определенное время, подобно тому, как это работает с сообщениями в чатах. Разработчики будут хранить историю публикаций канала на серверах компании не более 30 дней. Также заявляется, что будет добавлена функция удаления информации с устройств подписчиков. Вместе с тем администраторы смогут запрещать подписчикам делать скриншоты и пересылать контент из канала.

Также сообщается, что администраторы получат возможность устанавливать ограничения для пользователей, которые могут подписываться на их каналы и скрывать каналы из результатов поиска по каталогу.

«Поскольку каналы предназначены для широкой аудитории, они не защищены сквозным шифрованием по умолчанию», — говорится в публикации. Не исключено, что в будущем шифрование будет доступно для каналов с ограниченной аудиторией, например, для каналов некоммерческих организаций или органов здравоохранения.

Нововведение находится на этапе тестирования в Колумбии и Сингапуре. В ближайшие месяцы функция появится и в других странах, после чего каждый пользователь WhatsApp сможет создать свой канал.

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