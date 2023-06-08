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Блинкен и Фидан обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Блинкен и Фидан обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией

Состоялся телефонный разговор между новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Госсекретарь США Блинкен поздравил Хакана Фидана с его новой должностью, передает TRT Haber.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили членство Швеции в НАТО, процессы нормализации между Турцией и Арменией, а также Азербайджаном и Арменией, приобретение и модернизацию F-16, зерновое соглашение.

Дипломаты подчеркнули, что они готовы встретиться как можно скорее, для обсуждения общих вопросы, стоящих на повестке между двумя странами.

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