Британская разведка: Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта

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Оперативная картина войны в Украине остается чрезвычайно сложной. Тяжелые бои продолжаются на нескольких участках фронта.

Об этом сообщает сообщает Министерство обороны Великобритании.

«На большинстве направлений инициатива принадлежит Украине», – говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российским силам, вероятно, по-прежнему приказано как можно скорее перейти в наступление: чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить город Марьинка недалеко от Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года.

По данным британской разведки, в течение 7 июня уровень паводка в низовьях Днепра продолжал расти после обрушения Каховской плотины, но, вероятно, начнет снижаться в течение 8 июня.

«Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации перемещенных лиц из затопленных районов», – отмечают в Минобороны Британии.