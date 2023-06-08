Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Армия

Британская разведка: Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта

Британская разведка: Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта

Оперативная картина войны в Украине остается чрезвычайно сложной. Тяжелые бои продолжаются на нескольких участках фронта.

Об этом сообщает сообщает Министерство обороны Великобритании.

«На большинстве направлений инициатива принадлежит Украине», – говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российским силам, вероятно, по-прежнему приказано как можно скорее перейти в наступление: чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить город Марьинка недалеко от Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года.

По данным британской разведки, в течение 7 июня уровень паводка в низовьях Днепра продолжал расти после обрушения Каховской плотины, но, вероятно, начнет снижаться в течение 8 июня.

«Обстрелы осложнили некоторые попытки эвакуации перемещенных лиц из затопленных районов», – отмечают в Минобороны Британии.

Теги:
Из этой рубрики
Британская разведка: Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта
Армия

Британская разведка: Украина владеет инициативой на большинстве направлений фронта

2023/06/08, 10:19
Армяне снова пытались установить фортификационные сооружения под видом сельхозработ
Армия

Армяне снова пытались установить фортификационные сооружения под видом сельхозработ

2023/06/08, 09:48
Франция направит на модернизацию армии более 400 млрд. евро
Армия

Франция направит на модернизацию армии более 400 млрд. евро

2023/06/07, 23:56
Турецкая авиация уничтожила в Ираке боевиков РКК
Армия

Турецкая авиация уничтожила в Ираке боевиков РКК

2023/06/07, 23:43
Азербайджан пресек фортификационные работы армянских НВФ
Армия

Азербайджан пресек фортификационные работы армянских НВФ

2023/06/07, 21:54
Армяне обстреляли азербайджанские позиции
Армия

Армяне обстреляли азербайджанские позиции

2023/06/07, 21:35
Учения Anatolian Phoenix – 2023 в Конье (видео)
Армия

Учения Anatolian Phoenix – 2023 в Конье (видео)

2023/06/07, 20:44
Глава Минобороны Венгрии посетил воинскую часть в Азербайджане
Армия

Глава Минобороны Венгрии посетил воинскую часть в Азербайджане

2023/06/07, 17:24
Пригожин заявил, что ВСУ зашли в Новодонецкое, фронт прорван (видео)
Армия

Пригожин заявил, что ВСУ зашли в Новодонецкое, фронт прорван (видео)

2023/06/07, 15:09