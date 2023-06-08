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ISW о подрыве ГЭС: россияне очень опасались форсирования Днепра украинцами

ISW о подрыве ГЭС: россияне очень опасались форсирования Днепра украинцами

Перед подрывом Каховской плотины российские пропагандисты активно выражали обеспокоенность возможным форсированием Днепра украинской армией и были уверены, что это почти неизбежно.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Наблюдатели подчеркивают, что прямых доказательств того, что россияне целенаправленно взорвали плотину, на сегодняшний день нет. Однако прослеживается очень сильный мотив, который мог их побудить к этому.

Так, украинские власти считают, что россияне взорвали плотину, чтобы предотвратить высадку украинских сил на левом берегу Днепра. Это утверждение полностью согласуется с теми настроениями, которые царили в российском информационном пространстве, особенно в среде так называемых «военкоров» или «военных блогеров».

Буквально за день до разрушения плотины и неоднократно еще раньше российские пропагандисты утверждали, что в районе Дачи на восточном берегу Днепра и на островах возле Херсона шли активные бои между украинскими и российскими войсками. При этом утверждалось, что накануне подрыва плотины количество украинских катеров в этой зоне заметно увеличилось. Также российские военкоры предполагали, что ВСУ могут попытаться захватить саму Каховскую ГЭС и использовать ее для снабжения плацдарма на левом берегу.

«ISW не дает оценок того, пытались ли украинцы перейти реку и с какой целью они могли это сделать. Однако явная обеспокоенность в российском военном информационном пространстве показывает, что страх перед таким переходом и вера в то, что он либо уже начался, либо неизбежен, присутствовали в умах россиян, внимательно следивших за войной незадолго до того, как плотина была разрушена», – заявили наблюдатели.

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