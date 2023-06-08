Зеленский: Путин потерял ту силу, которую имел раньше

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Российский лидер Владимир Путин теряет свое политическое влияние на фоне полномасштабного вторжения в Украину. Об этом в интервью WELT заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Путин уже потерял ту власть, которую имел раньше.

«Я думаю, что у них большой внутренний скандал», – сказал президент.

Он отметил, что в РФ сейчас началась «очень серьезная» политическая борьба «между разными армиями, как государственными, так и частными». Президент имел в виду конфликт между регулярной российской армией и наемными армиями типа ЧВК «Вагнера».

«Я думаю, что Путин понимает, что это происходит. Я думаю, что он понимает, что у него есть проблема. Там есть недоразумения, и я рад этому. Когда это происходит? Когда люди что-то чувствуют. Чувствуют, что ситуация меняется. И я думаю, что его бизнес-партнеры утратили веру в него. И это влияет и на военную сферу, и на многие другие вещи. Путин потерял ту силу, которую имел раньше», – рассказал Зеленский.