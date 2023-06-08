Украденные из американского поезда снаряды обнаружены в Польше

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Польской полиции удалось задержать трех человек, укравших ящики со снарядами из американского военного поезда во время его стоянки в городе Венглинец на юго-западе Польши, и найти похищенные боеприпасы. Об этом сообщает в среду радиостанция Radio Zet со ссылкой на местное управление полиции.

Стражи порядка уточнили, что из двух вагонов, которые охраняли военнослужащие США, было украдено четыре ящика со 120 снарядами калибра 25 мм. Такие боеприпасы чаще всего используются зенитной артиллерией.

Поезд следовал из Германии через польскую территорию. Конечная точка маршрута не называлась.

Radio Zet сообщает, что все четыре ящика были обнаружены неподалеку от места стоянки поезда. Причины кражи выясняются.