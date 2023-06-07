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Реакция ООН и Красного Креста на взрыв на Каховской ГЭС шокировала Зеленского

Реакция ООН и Красного Креста на взрыв на Каховской ГЭС шокировала Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал ООН и Красный Крест за то, как они отреагировали на разрушение Каховской ГЭС. В интервью немецкой газете Bild он заявил, что сильно разочарован и шокирован молчанием этих организаций на запросы Киева о помощи.

Зеленский считает, что сотрудники ООН и Красного Креста первыми должны были быть на месте катастрофы для спасения жизней, но «их там нет». Более того, они либо вообще не дали ответа на запрос о помощи, либо он был по сути отказом.

«Мы не получили ответа. Я шокирован», — сказал Зеленский, отметив, что если реакция и была, то очень дипломатичная.

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