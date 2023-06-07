Данилов: Не так долго осталось ждать

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Россиянам никакими действиями не удастся отсрочить контрнаступление ВСУ. Тем более осталось не так долго его ждать. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

«Что касается наступления, то оно будет происходить по нашему плану. Тогда, когда это определят на Ставке верховного главнокомандующего. И эти их действия (речь о подрыве ГЭС россиянами) нашему наступлению не помешают», – сообщил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что у Украины есть свои планы относительно контрнаступления, и пока они не раскрыты.

«Давайте наберемся терпения и подождем. Не так долго осталось еще ждать», – подчеркнул он.