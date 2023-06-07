Словакия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном (фото)

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«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном».

Об этом заявил премьер-министр Словакии Людовит Одор на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Его слова приводит МИД Азербайджана.

Премьер-министр Людовит Одор подчеркнул, что Словакия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном, подчеркнул важность продолжения усилий в этом направлении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.