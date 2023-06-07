Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Захарова указала на важность сближения подходов Азербайджана и Армении

Захарова указала на важность сближения подходов Азербайджана и Армении

Россия считает трехсторонние договоренности безальтернативной дорожной картой для процесса примирения Азербайджана и Армении.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Мы неоднократно заявляли, что ведем работу по нормализации отношений Баку и Еревана в трехстороннем формате – Россия, Армения и Азербайджан – на основе заявлений наших стран. Мы считаем комплекс трехсторонних договоренностей безальтернативной дорожной картой для процесса примирения двух народов. В этой работе есть свои треки, динамика переговорного процесса, форматы и дополнительные инструменты. Мы не пытаемся ничего форсировать, мы идем по намеченному плану», – заявила Захарова (цитата по News.ru).

Она отметила, что для России всегда остается приоритетом сближение подходов Азербайджана и Армении.

Теги:
Из этой рубрики
Словакия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном (фото)
Политика

Словакия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном (фото)

2023/06/07, 20:04
Байрамов: Азербайджан ждет от Армении взаимной политической воли
Политика

Байрамов: Азербайджан ждет от Армении взаимной политической воли

2023/06/07, 19:36
Захарова обвинила Григоряна в антироссийских выпадах
Политика

Захарова обвинила Григоряна в антироссийских выпадах

2023/06/07, 19:10
Байрамов призвал ОБСЕ к гибкости и адаптивности
Политика

Байрамов призвал ОБСЕ к гибкости и адаптивности

2023/06/07, 18:57
Захарова указала на важность сближения подходов Азербайджана и Армении
Политика

Захарова указала на важность сближения подходов Азербайджана и Армении

2023/06/07, 18:45
Премьер Асадов прибыл с рабочим визитом в Сочи
Политика

Премьер Асадов прибыл с рабочим визитом в Сочи

2023/06/07, 17:36
За Армению никто сражаться не будет. Что кроется за открытием новых оперцентров миссии ЕС?
Политика

За Армению никто сражаться не будет. Что кроется за открытием новых оперцентров миссии ЕС?

2023/06/07, 16:50
Эрдоган обсудил с Зеленским подрыв Каховской ГЭС и выдвинул предложения
Политика

Эрдоган обсудил с Зеленским подрыв Каховской ГЭС и выдвинул предложения

2023/06/07, 16:37
ЕС ждет прогресса на переговорах Алиева и Пашиняна в Брюсселе
Политика

ЕС ждет прогресса на переговорах Алиева и Пашиняна в Брюсселе

2023/06/07, 16:28