Захарова указала на важность сближения подходов Азербайджана и Армении

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Россия считает трехсторонние договоренности безальтернативной дорожной картой для процесса примирения Азербайджана и Армении.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

«Мы неоднократно заявляли, что ведем работу по нормализации отношений Баку и Еревана в трехстороннем формате – Россия, Армения и Азербайджан – на основе заявлений наших стран. Мы считаем комплекс трехсторонних договоренностей безальтернативной дорожной картой для процесса примирения двух народов. В этой работе есть свои треки, динамика переговорного процесса, форматы и дополнительные инструменты. Мы не пытаемся ничего форсировать, мы идем по намеченному плану», – заявила Захарова (цитата по News.ru).

Она отметила, что для России всегда остается приоритетом сближение подходов Азербайджана и Армении.