Коротченко заявил о росте вероятности армянских провокаций против Азербайджана

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Генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко предупредил, что сейчас, на фоне решения премьер-министра Никола Пашиняна официально признать Карабахский экономический район суверенной территорией Азербайджана, выросла вероятность провокации боевых действий армянскими боевиками.

«Я думаю, что в любом случае вооруженные провокации и террористические атаки более чем возможны. Дело в том, что значительная часть армянских незаконных вооруженных формирований, которые находятся на территории Карабахского экономического района, предельно радикализированы и готовы к любым вылазкам», – прежде всего сказал он.

«Это накладывается на усилия международной армянской диаспоры в разных странах педалировать тему Карабаха. Также имеется определенный потенциал реваншизма в самой Армении. Сочетание всех этих факторов делает потенциальные вооруженные провокации вполне реальными. Возможно, уже в ближайшее время», – подчеркнул Игорь Коротченко, которого цитирует «Вестник Кавказа».

Политический аналитик обратил внимание, что режим Никола Пашиняна уже не полностью контролирует поведение карабахских сепаратистов. «Контроль остался только частичной, в определенной степени он утрачен. Конечно, не надо забывать, что на территории Карабаха находятся не просто армянские боевики, а подразделения вооруженных сил Армении, которые обязаны следовать приказам из Еревана», – отметил он.

«Кроме того, в Карабахе присутствуют и представители военной разведки Армении. В этом плане какой-то мониторинг ситуации и настроений явно продолжает осуществляться официальным Ереваном. Вместе с тем, в значительной мере этот контроль теряется, и боевики начинают действовать самостоятельно», – заключил Игорь Коротченко.