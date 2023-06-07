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Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за подрыва Россией Каховской ГЭС

Украина обратилась в Международный уголовный суд из-за подрыва Россией Каховской ГЭС

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану о подрыве дамбы Каховской ГЭС российскими военными.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, Костин подписал и отправил документ, которым Киев передает МУС всю информацию о военном преступлении России на Каховской ГЭС.

«Атака на Каховскую ГЭС — гражданский объект, содержащий опасные силы — является военным преступлением. Сделаем все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Мы открыты к сотрудничеству с МУС и готовы предоставлять все необходимые доказательства, которые собирают и обрабатывают прокуроры, для установления и наказания всех причастных к этому преступлению», — сказал он.

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