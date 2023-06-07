Эрдоган обсудил с Зеленским подрыв Каховской ГЭС и выдвинул предложения

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Администрация президента Турции, обсуждались последние события войны в Украине.

В ходе разговора президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС.

Заявив, что Турция готова сделать все возможное в этом вопросе, Эрдоган также предложил использовать метод переговоров, как в случае с зерновой сделкой.

Подчеркнув, что не удастся предотвратить человеческие жертвы, которые происходят каждый день по мере продолжения войны, Эрдоган заявил о необходимости проведения переговоров и пообещал решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира.