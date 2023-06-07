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ЕС ждет прогресса на переговорах Алиева и Пашиняна в Брюсселе

ЕС ждет прогресса на переговорах Алиева и Пашиняна в Брюсселе

В Европейском союзе заявили о необходимости добиться прогресса на переговорах глав Армении и Азербайджана в Брюсселе 21 июля.

«Переговоры и диалог являются единственным способом достижения справедливого и всеобъемлющего мира между Азербайджаном и Арменией. Следовательно, непрерывность и конкретные результаты диалога имеют решающее значение для процесса, и мы приветствуем участие Баку в следующей встрече, которая состоится 21 июля при содействии ЕС, где следует добиться дальнейшего прогресса», – говорится в заявлении ЕС.

Отмечается, что Евросоюз приветствует возобновление участия Азербайджана и Армении в мирных переговорах под эгидой ЕС в Брюсселе 14 мая, «в ходе которых обе стороны подтвердили свое признание суверенитета и территориальной целостности друг друга».

«Встреча в Кишиневе 1 июня с участием лидеров Франции и Германии еще раз продемонстрировала их приверженность процессу», – говорится в заявлении.

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