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Закир Гасанов рассказал об армянских провокациях и работе ППП на Лачинской дороге

Закир Гасанов рассказал об армянских провокациях и работе ППП на Лачинской дороге

7 июня министр обороны азербайджанской республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с министром обороны Венгрии Кристофом Салаи-Бобровнички.

Как сообщает  Минобороны, поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Министр обороны подробно проинформировал о работах по разминированию, восстановлению и благоустройству территорий, освобожденных благодаря победе в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Министр проинформировал венгерского коллегу о провокациях, совершенных Арменией на условной азербайджано-армянской границе и на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент. Было отмечено, что в целях пресечения перевозок живой силы, боеприпасов, мин и других средств военного назначения для незаконных армянских формирований, незаконных поездок иностранных граждан, разграбления природных богатств Азербайджана и других противоправных действий, был установлен погранично-пропускной и контрольный пункт Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачинской дороге.

В то же время было отмечено, что в настоящее время обеспечивается прозрачное и упорядоченное передвижение жителей армянского происхождения, представителей Международного комитета Красного Креста и российского миротворческого контингента через пропускной пункт в обоих направлениях.

Поблагодарив за теплый прием, господин К.Салаи-Бобровнички поздравил азербайджанского коллегу с отмеченным недавно в Азербайджане Днем независимости и подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Венгрией основаны на добрососедских отношениях.

Господин К.Салаи-Бобровнички отметил, что Венгрия признает территориальную целостность Азербайджана и подчеркнул успешное развитие азербайджано-венгерских отношений, основанных на стратегическом партнерстве, во многих областях, в том числе и в военной.
Министр обороны Венгрии заявил, что его страна поддерживает трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года и готова внести свой вклад в достижение устойчивого мира в регионе.

На встрече была подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения расширения сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и обмена опытом. Стороны провели подробный обмен мнениями по военно-политической ситуации в регионе и перспективах развития сотрудничества.

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