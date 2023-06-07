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Завтра в Баку стихнет ветер

Завтра в Баку стихнет ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, порывистый северо-западный ветер днем перейдет в умеренный.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-20°, днем – 23-27° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град, местами туман, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19° тепла, днем – 25-30° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем – 13-18° тепла.

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