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Иран ответил США

Иран ответил США

Иран, несомненно, будет укреплять свои возможности сдерживания в ответ на угрозы США применить силу.

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Угроза применения силы со стороны США против других правительств противоречит международному праву, в особенности положениям Устава ООН, и, соответственно, Исламская Республика Иран без колебаний укрепит свою силу сдерживания и защитит свои права и безопасность», – указал представитель МИД. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Канани подчеркнул, что Блинкен выступил с «необоснованными комментариями» в отношении Ирана.

Также представитель МИД посоветовал властям США избегать обвинений в адрес Ирана и «дважды подумать, прежде чем продолжать проводить незаконную и уже провалившуюся политику в отношении исламской республики».

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