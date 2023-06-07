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Иран захотел создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана

Иран захотел создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана

Иран при участии России, Катара и Туркменистана планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, расположенном в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива. Об этом в среду заявил министр нефти исламской республики Джавад Оуджи.

«У нас вторые по величине запасы газа в мире, поэтому мы планируем создать газовый хаб в районе Ассалуйе в сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией», – приводит слова министра агентство Tasnim.

При этом он не назвал возможных сроков реализации проекта Оуджи.

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