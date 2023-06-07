Ереванские СМИ констатировали, что российский фактор перестал играть в Карабахе какую-либо роль

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Вчера азербайджанцы не пропустили через ППП на Лачинской дороге одного из пассажиров, который на самом деле был военным. Об этом сообщила ереванская «Грапарак».

Издание приходит к выводу, что «значит, азербайджанские спецслужбы идентифицируют людей, у них есть соответствующая база данных и это горькая реальность».

Газета также отмечает, что сегодня фактически достигнута договоренность о том, что «перемещение людей из Армении в Карабах и обратно будет происходить только под контролем азербайджанцев».

«Российские миротворцы и российский фактор совершенно перестали играть в Карабахе какую-либо роль», – пишет «Грапарак».