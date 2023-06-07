Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Общество

Ереванские СМИ констатировали, что российский фактор перестал играть в Карабахе какую-либо роль

Ереванские СМИ констатировали, что российский фактор перестал играть в Карабахе какую-либо роль

Вчера азербайджанцы не пропустили через ППП на Лачинской дороге одного из пассажиров, который на самом деле был военным. Об этом сообщила ереванская «Грапарак».

Издание приходит к выводу, что «значит, азербайджанские спецслужбы идентифицируют людей, у них есть соответствующая база данных и это горькая реальность».

Газета также отмечает, что сегодня фактически достигнута договоренность о том, что «перемещение людей из Армении в Карабах и обратно будет происходить только под контролем азербайджанцев».

«Российские миротворцы и российский фактор совершенно перестали играть в Карабахе какую-либо роль», – пишет «Грапарак».

Теги:
Из этой рубрики
Ереванские СМИ констатировали, что российский фактор перестал играть в Карабахе какую-либо роль
Общество

Ереванские СМИ констатировали, что российский фактор перестал играть в Карабахе какую-либо роль

2023/06/07, 11:52
По маршруту Баку-Габала-Баку запустят 10 дополнительных рейсов
Общество

По маршруту Баку-Габала-Баку запустят 10 дополнительных рейсов

2023/06/07, 11:34
МЧС предупредило об опасности разговора по телефону во время молнии
Общество

МЧС предупредило об опасности разговора по телефону во время молнии

2023/06/07, 10:55
И снова о школьных правилах: Важна не форма, а содержание
Общество

И снова о школьных правилах: Важна не форма, а содержание

2023/06/07, 10:49
Восстановлено движение по дороге Исмаиллы-Лахыдж-Буровдал
Общество

Восстановлено движение по дороге Исмаиллы-Лахыдж-Буровдал

2023/06/07, 10:16
В Шуше стартовала международная конференция
Общество

В Шуше стартовала международная конференция

2023/06/07, 09:46
Сель разрушил дорогу в Лагич
Общество

Сель разрушил дорогу в Лагич

2023/06/06, 23:37
Сабина Алиева проинформировала содокладчиков ПАСЕ об армянском минном терроре
Общество

Сабина Алиева проинформировала содокладчиков ПАСЕ об армянском минном терроре

2023/06/06, 22:13
Мамедов известил представителей ООН о пропавших без вести азербайджанцах (фото)
Общество

Мамедов известил представителей ООН о пропавших без вести азербайджанцах (фото)

2023/06/06, 19:40