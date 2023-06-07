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И снова о школьных правилах: Важна не форма, а содержание

И снова о школьных правилах: Важна не форма, а содержание

На днях было объявлено, что к следующему учебному году родители обязаны будут приобрести комплекты школьной формы, утвержденной в прошлом году постановлением Кабинета министров Азербайджана.  

Напомним, что реализовать это в прошлом году не удалось, потому что Бакинская швейная фабрика не справилась с большим объемом заказов, в связи с чем в Министерстве образования разрешили родителям одевать школьников в белый верх-темный низ, лишь бы дресс-код не нарушался. Но, судя по всему, в предстоящем учебном году проблема со школьной формой не встанет.

Надо сказать, что разговоры о школьной форме ведутся практически ежегодно, постоянно что-то внедряется, что-то упраздняется, то синяя, то серая, то черная, то коричневая.  Каждый год – новые проекты, новый стиль, новые нормативы. Но здесь возникает вопрос: зачем и кому все это надо? 

Если спросить родителей о форме бакинской фабрики, то любой из них даст ответ, состоящий из трех главных НЕ –  НЕудобна, НЕкачественна, НЕ нужна. Действительно, почему бы не оставить в покое родителей и детей заодно, оставив дресс-код «темный низ-белый верх»?  Согласитесь, что это решение было бы очень разумным: и бюджетно, и время экономишь, и нервы.  И выбираешь то, что ребенок с удовольствием будет носить, а не пакуешь ребенка в синтетические, душные и неудобные вещи, вызывающие зуд и чувство максимального дискомфорта. Да и педагоги будут отчитывать школьников не за «неправильные пуговицы» на форме и неношение несоответствующей цветовой гаммы, а не за незнание предмета.

А ведь в статье 42 Конституции Азербайджана четко прописано право каждого гражданина на образование, а не на свистопляску с ежегодно меняющимися фасонами школьной формы. Но не все так просто, как бы нам этого хотелось. И Конституцию, похоже, чиновники от минобразования не чтят.

Так, завотделом организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Эльнур Алиев заявил журналистам, что школьную форму должен выбирать педагогический совет и в соответствии с выбранной формой должны проводиться подготовительные работы, ибо школьная форма должна соответствовать нормам, указанным в правилах. И никто, по словам Эльнура Алиева, не может и не должен выходить за рамки этих правил.

Последняя фраза Э.Алиева заставляет задуматься, точнее слово о правилах, за пределы которых никто не должен выходить. Однако Э.Алиеву (и всем прочим представителям этого министерства) не следует забывать в первую очередь о том, что первостепенным правилом для самого минобразования является образование, а не контроль за соблюдением канонов стиля очередного проекта школьной формы. Понятно, что ‘Nothing personal, it’s just business’, как говорил Аль Капоне. Но как ни крути, в этом самом бизнесе завязаны и школьники, и их родители, для большинства которых важен каждый манат из семейного бюджета. А если в семье сразу трое детей школьного возраста и больше, то затраты вырастают в разы, так как приходится покупать каждому ребенку по несколько комплектов зимней и летней формы, в результате чего в семейном бюджете образовывается внушительная брешь (особенно если приплюсовать траты на школьные принадлежности, обувь и рюкзаки).

В стране и без того напряженная экономическая ситуация, с каждым днем растут цены на продукты питания и коммунальные услуги, зачем же в очередной раз навязывать «бизнес-проекты», преподносимые в качестве «обязательного правила, от рамок которого никто не должен отступать»? В конце концов, важна не форма, а содержание. Или чиновники минобразования этот постулат оспорят?

Яна Мадатова

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