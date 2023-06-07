Россия должна будет выплатить Навальному 40 тысяч евро, говорится в вердикте ЕСПЧ

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что власти РФ нарушили права политика Алексея Навального, когда отказались расследовать его отравление «Новичком».

Суд посчитал, что Россия нарушила вторую статью Конвенции о защите прав человека, охраняющую право на жизнь. Суд постановил, что власти РФ должны выплатить Навальному компенсацию в размере 40 тысяч евро.

«Заявитель жаловался на отказ российских властей возбудить уголовное дело в связи с покушением на его убийство. Он утверждал, что его отравили химическим веществом, к которому имели доступ только службы государственной безопасности, и жаловался на то, что российские власти не провели эффективного расследования», — говорится в постановлении ЕСПЧ.