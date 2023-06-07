Россия должна будет выплатить Навальному 40 тысяч евро, говорится в вердикте ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что власти РФ нарушили права политика Алексея Навального, когда отказались расследовать его отравление «Новичком».
Суд посчитал, что Россия нарушила вторую статью Конвенции о защите прав человека, охраняющую право на жизнь. Суд постановил, что власти РФ должны выплатить Навальному компенсацию в размере 40 тысяч евро.
«Заявитель жаловался на отказ российских властей возбудить уголовное дело в связи с покушением на его убийство. Он утверждал, что его отравили химическим веществом, к которому имели доступ только службы государственной безопасности, и жаловался на то, что российские власти не провели эффективного расследования», — говорится в постановлении ЕСПЧ.