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В Индии ВВС уклонялась от уплаты налогов

В Индии ВВС уклонялась от уплаты налогов

Издание Time of India сообщило со ссылкой на источники в правительстве Индии, что представительство «Би-би-си» в стране признало занижение доходов от своей деятельности с целью уклонения от налогов.

«Местное представительство корпорации не предоставило информации о размере средств, которые скрывались от налоговых органов и переводились в штаб-квартиру «Би-би-си» в Лондоне», — сообщил источник индийского издания.

Отмечается, что офисы «Би-би-си» в Дели и Мумбаи были «обследованы» налоговой инспецией, но до сих пор не представили пересмотренные отчеты и не подали письменное заявление в ИТ- отдел налоговой службы.

Еще в феврале в налоговом управлении Индии заявили, что доходы и прибыль, раскрытые подразделениями «Би-би-си», «несоизмеримы с масштабами операций в Индии».

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