У США нет данных о причастности России ко взрыву на Каховской ГЭС

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Соединенные Штаты на данный момент не располагают данными о том, что Россия причастна ко взрыву на Каховской ГЭС. Соответствующее заявление сделали в Белом доме. Также там подчеркнули, что Вашингтон продолжает следит за сложившейся ситуацией.

“США внимательно следят за ситуацией вокруг Каховской ГЭС, не могут подтвердить причастность РФ к произошедшему”, — говорится в сообщении.

Также в Белом доме отметили, что инцидент на Каховской ГЭС может принести разрушительные последствия для энергосектора Украины.