Армения под угрозой тяжелейшего дефицита воды

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В крупнейших водохранилищах Армении накопилось очень мало воды. Так что страну ожидает довольно тяжелый год. Об этом в Национальном Собрании Армении на совместном заседании постоянных парламентских комиссий во время обсуждения отчета об исполнении государственного бюджета на 2022 год заявил 6 июня замминистра территориального управления и инфраструктур республики Ваче Тертерян.

Такая ситуация, по его словам, сложилась практически во всех водохранилищах республики.

«Это, в частности, касается Ахурянского, Азатского, и Апаранского водохранилищ. Так что год предстоит тяжелый», – отметил замминистра, которого цитирует news.am.

По словам Тертеряна, им предстоит сделать все от них зависящее, чтобы смягчить потребность в воде и найти различные альтернативные пути.