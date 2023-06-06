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“81 тысяча”. Зеленский раскрыл потери “вагнеровцев” под Бахмутом

"81 тысяча". Зеленский раскрыл потери "вагнеровцев" под Бахмутом

Украинские военные на бахмутском направлении получили новейшее оружие, которое Киеву передали союзники. Об этом 6 июня на встрече с журналистами рассказал президент Владимир Зеленский

“Не хочу говорить о деталях… Но все лучшее, новейшее люди получили на этом направлении. Лучшие системы, лучшую артиллерию, все самое лучшее. Я думаю, что это самая мощная была защита, которую только можно было спланировать, потому что все понимали, что Бахмут будет держать… вопрос о сотнях тысяч людей… Это направление – это просто большое количество военных. Все, что у нас приходило, все дефициты, мы выжимали снаряды – все туда отдавали”, – рассказал Зеленский.

По словам президента, Бахмут не готовили к полномасштабной войне, но после того, как там “встретились такие силы”, поняли, что город “возьмет на себя функцию магнита”.

“21 тыс. “вагнеровцев” уничтожено в Бахмуте. 60 тыс. ранены. То есть потерь 81 тыс. “вагнеровцев”. Там серьезная защита? Там мощные люди? Мощные командиры? Я думаю, что да. Тем более мы понимаем сколько потерь у нас было… Это просто невозможно сравнить даже”, – отметил Зеленский.

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