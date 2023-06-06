В Стамбуле завершили подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА

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На Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле завершены приготовления к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в турецком мегаполисе 10 июня, сообщает «Анадолу».

Этот футбольный матч станет завершением 68-го сезона Лиги чемпионов УЕФА, главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В финале встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Английская команда одержала победу над «Реалом» по сумме двух матчей в полуфинале турнира (1:1, 4:0). Итальянцы на стадии полуфинала выбили «Милан» (2:0, 1:0).

«Интер» и «Сити» встретятся в решающем матче, который пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле в субботу, 10 июня. Это первый официальный матч между двумя командами.

Финал Лиги чемпионов проводится на Олимпийском стадионе Ататюрка во второй раз с 2005 года. За восточной трибуной стадиона для спонсоров и обладателей VIP-билетов подготовлены специальные зоны. Перед матчем здесь гостям будут раздавать угощения. Затем болельщики пройдут на трибуны по специальному мосту, построенному в рамках подготовки к финальному матчу ЛЧ.

Работникам стадиона также будут оказывать помощь 447 волонтеров.

Управление губернатора Стамбула и местная полиция готовят специальные мероприятия, чтобы болельщики могли добраться до стадиона вовремя. Так, от районов Мачка и Йеникапы до Олимпийского стадиона будут курсировать бесплатный шаттлы.

В УЕФА заявили, что за финалом на Олимпийском стадионе имени Ататюрка будут следить около 72 тыс. болельщиков.