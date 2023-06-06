Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Спорт

В Стамбуле завершили подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА

В Стамбуле завершили подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА

На Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле завершены приготовления к финальному матчу Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в турецком мегаполисе 10 июня, сообщает «Анадолу».

Этот футбольный матч станет завершением 68-го сезона Лиги чемпионов УЕФА, главного турнира среди европейских футбольных клубов под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В финале встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Английская команда одержала победу над «Реалом» по сумме двух матчей в полуфинале турнира (1:1, 4:0). Итальянцы на стадии полуфинала выбили «Милан» (2:0, 1:0).

«Интер» и «Сити» встретятся в решающем матче, который пройдет на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле в субботу, 10 июня. Это первый официальный матч между двумя командами.

Финал Лиги чемпионов проводится на Олимпийском стадионе Ататюрка во второй раз с 2005 года. За восточной трибуной стадиона для спонсоров и обладателей VIP-билетов подготовлены специальные зоны. Перед матчем здесь гостям будут раздавать угощения. Затем болельщики пройдут на трибуны по специальному мосту, построенному в рамках подготовки к финальному матчу ЛЧ.

Работникам стадиона также будут оказывать помощь 447 волонтеров.

Управление губернатора Стамбула и местная полиция готовят специальные мероприятия, чтобы болельщики могли добраться до стадиона вовремя. Так, от районов Мачка и Йеникапы до Олимпийского стадиона будут курсировать бесплатный шаттлы.

В УЕФА заявили, что за финалом на Олимпийском стадионе имени Ататюрка будут следить около 72 тыс. болельщиков.

Теги:
Из этой рубрики
В Стамбуле завершили подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА
Спорт

В Стамбуле завершили подготовку к финалу Лиги чемпионов УЕФА

2023/06/06, 22:27
Футбольный клуб "Нефтчи" оштрафован за поведение фанатов
Спорт

Футбольный клуб “Нефтчи” оштрафован за поведение фанатов

2023/06/06, 13:14
Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры (видео)
Спорт

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры (видео)

2023/06/05, 11:39
«ПСЖ» объявил об уходе Месси (видео)
Спорт

«ПСЖ» объявил об уходе Месси (видео)

2023/06/03, 21:17
Президент МОК прибыл в Азербайджан
Спорт

Президент МОК прибыл в Азербайджан

2023/06/03, 10:03
Сегодня пройдет финал Кубка Азербайджана
Спорт

Сегодня пройдет финал Кубка Азербайджана

2023/06/03, 09:00
Бензема хочет перейти в «Аль-Иттихад»
Спорт

Бензема хочет перейти в «Аль-Иттихад»

2023/06/02, 21:45
Месси покинет ПСЖ
Спорт

Месси покинет ПСЖ

2023/06/02, 19:28
Ровшан Гусейнли получил предложения от клубов Франции и России
Спорт

Ровшан Гусейнли получил предложения от клубов Франции и России

2023/06/02, 18:59