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ВБ сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана

ВБ сохранил прогноз роста ВВП Азербайджана

Всемирный банк (ВБ) рост ВВП Азербайджана на 2023 год прогнозирует на уровне 2,2%.

Cогласно июньскому докладу ВБ «Global Economic Prospects», рост ВВП Азербайджана в 2024 году по оценкам банка составит 2,5%, в 2025г – 2,6%.

В целом, июньские прогнозы по темпам роста ВВП Азербайджана на 2023-2025гг полностью соответствуют прогнозам ВБ, опубликованным в апреле 2023 года.

Таким образом, ВБ подтвердил, что среднегодовые темпы роста ВВП Азербайджана в 2023-2025гг будут на уровне до 2,5%.

В 2022 году рост ВВП Азербайджана составил 4,6%.

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