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Сабина Алиева проинформировала содокладчиков ПАСЕ об армянском минном терроре

Сабина Алиева проинформировала содокладчиков ПАСЕ об армянском минном терроре

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лидель-Грейнгером и Лиз Кристоферсен. Об этом информирует Аппарат омбудсмена.

Омбудсмен отметила, что в Азербайджане всегда с большим вниманием относятся к защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей, беженцев, бывших вынужденных переселенцев, мигрантов и других социально чувствительных групп населения.

В ходе беседы она подчеркнула, что Армения до сих пор не предоставила информацию о судьбе почти 4 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести в ходе Первой Карабахской войны. Была также доведена до внимания информация о минном терроре со стороны Армении. В период оккупации Армения установила на территориях Азербайджана огромное количество мин, что сейчас затягивает безопасное возвращение на освобожденные от оккупации территории, создает серьезные препятствия для широкомасштабных строительно-восстановительных работ.

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