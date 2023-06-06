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Байрамов: Азербайджан и Армения находятся на пороге мира (фото)

Байрамов: Азербайджан и Армения находятся на пороге мира (фото)

Завершился вооруженный конфликт, длившийся почти тридцать лет из-за агрессии Армении, и две страны впервые после восстановления своей независимости находятся на пороге мира, обязуясь взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность границ.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Его слова приводит МИД Азербайджана.

Он отметил, что, несмотря на страдания, лишения и разрушения, которым подвергся азербайджанский народ в течение многих лет, Азербайджан ведет активную работу по обеспечению прочного мира с Арменией.

Министр проинформировал о наличии возможностей и реальных перспектив для установления мира, укрепления стабильности, обеспечения мирного сосуществования, продвижения мирной повестки дня, инвестиций в экономическое развитие и сотрудничество.

Байрамов также рассказал о масштабных реабилитационных, восстановительных и реинтеграционных усилиях Азербайджана по преодолению тяжелых последствий тридцатилетней военной оккупации наших территорий.

Была подчеркнута решимость нашей страны в реинтеграции этнических армян Карабахского региона Азербайджана как равноправных граждан в политические, правовые, экономические и социальные рамки Азербайджана.

При этом была отмечена необходимость строгого соблюдения обязательств не вмешиваться во внутренние дела государств, не наносить ущерб интеграции лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и не разжигать сепаратизм на территории соседних государств.

Байрамов: Азербайджан и Армения находятся на пороге мира (фото) Байрамов: Азербайджан и Армения находятся на пороге мира (фото) Байрамов: Азербайджан и Армения находятся на пороге мира (фото)

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