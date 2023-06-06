Мамедов известил представителей ООН о пропавших без вести азербайджанцах (фото)

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6 июня в Генеральной прокуратуре состоялась встреча с делегацией во главе с директором по координации и сотрудничеству международной комиссии ООН по пропавшим без вести (ICMP) Андреасом Клейзером.

Данная информация приводится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Первый заместитель генерального прокурора Эльчин Мамедов заявил, что судьбы 3 890 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, до сих пор не выяснены, подробные сведения Арменией не предоставлены, и в этом контексте большое значение придается сотрудничеству с ICMP.

Выразив благодарность за прием, Андреас Клейзер сказал, что комиссия готова к тесному сотрудничеству с официальными лицами Азербайджана, в частности, ведущую роль в этой области играют органы прокуратуры.