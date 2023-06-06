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Подрыв Каховской ГЭС может вызвать подтопление Херсонской теплоэлектроцентрали

Подрыв Каховской ГЭС может вызвать подтопление Херсонской теплоэлектроцентрали

В результате подрыва Каховской ГЭС в Херсонской области есть риски подтопления Херсонской теплоэлектроцентрали. Об этом 6 июня сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины.

В городе без света уже 12 тыс. жителей в районе “Остров”. Кроме того, в городе возможны проблемы с водоснабжением в регионе, сообщили в пресс-службе.

В целом энергетическая система страны работает стабильно, заявили в Минэнерго.

“Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей”, – сказано в заявлении.

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