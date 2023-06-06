Новый глава МИД Турции открыл аккаунт в Twitter

Новоназначенный министр иностранных дел Турции Хакан Фидан создал официальную учетную запись в Twitter, передает Anadolu.
Информацию о деятельности главы турецкого внешнеполитического ведомства можно получить по адресу @HakanFidan.
“Мы будем и впредь развивать национальное внешнеполитическое видение посредством имеющего давние традиции Министерства иностранных дел”, – написал Фидан в своей первой публикации в аккаунте.
Он также выразил благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за назначение на должность главы МИД.
Фидан сменил на посту министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.