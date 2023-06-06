Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Джейхун Байрамов принял участие в “круглом столе” постоянных представителей стран ОБСЕ

Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в “круглом столе” постоянных представителей стран-членов ОБСЕ.

Об этом сообщается на официальной странице МИД Азербайджана в Twitter.

“Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в “круглом столе” под председательством Северной Македонии с участием постоянных представителей государств-членов ОБСЕ. Были проведены плодотворные обсуждения повестки сотрудничества ОБСЕ и вопросов касательно постконфликтного периода между Азербайджаном и Арменией”, – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Джейхун Байрамов принял участие в "круглом столе" постоянных представителей стран ОБСЕ
Политика

Джейхун Байрамов принял участие в “круглом столе” постоянных представителей стран ОБСЕ

2023/06/06, 17:40
Община Западного Азербайджана выдвинула требования к руководству Армении
Политика

Община Западного Азербайджана выдвинула требования к руководству Армении

2023/06/06, 17:26
Мирзоян обсудил с Клааром процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
Политика

Мирзоян обсудил с Клааром процесс урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией

2023/06/06, 16:50
Госдеп ждет продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией
Политика

Госдеп ждет продолжения переговоров между Азербайджаном и Арменией

2023/06/06, 09:19
Пограничное мошенничество Григоряна: в Ереване «позабыли», как Баку умеет добиваться выполнения обязательств
Политика

Пограничное мошенничество Григоряна: в Ереване «позабыли», как Баку умеет добиваться выполнения обязательств

2023/06/06, 00:17
Папа Римский пожелал Азербайджану процветания и благополучия
Политика

Папа Римский пожелал Азербайджану процветания и благополучия

2023/06/05, 21:40
Клаар прибудет в Азербайджан
Политика

Клаар прибудет в Азербайджан

2023/06/05, 20:19
Хачатурян утверждает о стремлении к добрососедским отношениям со странами региона
Политика

Хачатурян утверждает о стремлении к добрососедским отношениям со странами региона

2023/06/05, 19:11
Байрамов обсудил с содокладчиками ПАСЕ ситуацию в регионе
Политика

Байрамов обсудил с содокладчиками ПАСЕ ситуацию в регионе

2023/06/05, 18:15