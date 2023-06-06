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Община Западного Азербайджана выдвинула требования к руководству Армении

Община Западного Азербайджана выдвинула требования к руководству Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и другие официальные лица, спекулируя в своих недавних заявлениях темой прав проживающих в Азербайджане армян, продолжают демонстрировать агрессивную и лицемерную политику своей страны. Следует напомнить, что руководство Армении изгнало сотни тысяч азербайджанцев, некогда компактно проживавших в этой стране, и планомерно уничтожало их культурное наследие. Армянские власти не отвечают на призывы Общины Западного Азербайджана, законного представителя этих людей, начать диалог об обеспечении права на возвращение.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

«Мало того, что Армения демонстративно отказывается обеспечить право на возвращение изгнанных ею азербайджанцев, она под предлогом защиты прав проживающих в Азербайджане армян демонстрирует подход, противоречащий территориальной целостности Азербайджанской Республики и нарушает принцип невмешательства во внутренние дела государств. Армянские официальные лица продолжают озвучивать свои бредовые идеи о создании некоего международного механизма в отношении проживающих в Азербайджане армян.

Отказ правительства Армении ответить на призыв Общины Западного Азербайджана к диалогу и попытка создать международный механизм для сепаратистских элементов, которые негативно отреагировали на приглашение к диалогу со стороны руководства Азербайджана и открыто выступают против территориальной целостности Азербайджана, свидетельствуют о деструктивной политике этой страны.

Община Западного Азербайджана требует от руководства Армении отказаться от политики, противоречащей международному праву и правам человека, и создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных азербайджанцев в свои дома в рамках международных верификационных и гарантийных механизмов», – говорится в заявлении.

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