Зеленский: Россия взорвала бомбу массового экологического поражения

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите “Бухарестской девятки”, обвинил Россию в минировании и подрыве Каховской ГЭС.

«Уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне — обстрелами — физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими», — приводят слова Зеленского украинские СМИ.

По его словам, Россия «взорвала бомбу массового экологического поражения». Он назвал произошедшее «величайшей рукотворной» экологической катастрофой в Европе за десятки лет.