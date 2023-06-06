Сиявуш Новрузов: 988 азербайджанцев участвовали в ИГИЛ

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В разных странах создаются сайты, откуда обращаются к военнослужащим Азербайджана, в том числе к тем, которые служили в Афганистане. Об этом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов, сообщает Minval.az.

По его словам, на этих сайтах даются различные обещания.

“Называются денежные вознаграждения, чтобы люди нанимались к ним. Нужно пресечь эти попытки вербовать отдельных граждан. Таким же, путем заманивания вознаграждением в свое время привлекали в ИГИЛ. 988 азербайджанцев участвовали с ИГИЛ, затем были привлечены к уголовной ответственности i. Нельзя допускать это, нужно регулировать это законом”, – сказал Новрузов.