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США запретили турецкой авиакомпании летать в Россию на Boeing

США запретили турецкой авиакомпании летать в Россию на Boeing

США запретили турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полеты в Россию на американских самолетах Boeing 737 MAX.

Как сообщают “Известия” со ссылкой на источники среди российских перевозчиков, США пригрозили Southwind санкциями и запретили обслуживать ее самолеты за границей.

Однако в последнем санкционном списке, который Бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало 3 марта, самолетов Southwind нет.

“Возникает тревожный вопрос: насколько далеко будут готовы зайти американцы далее? Southwind не столь критичен для рынка, гораздо больше пассажиров перевозят другие турецкие и российские авиакомпании”, — говорит вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян.

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