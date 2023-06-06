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Министр внес ясность в вопрос “присвоений” в AZAL

Министр внес ясность в вопрос "присвоений" в AZAL

Внесена ясность в вопрос сохранения субсидии, предоставленной Азербайджанским авиалиниям (AZAL), на счету этого учреждения. В связи с этим министр финансов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил, что для того, чтобы покрыть ущерб из госбюджета выделяются субсидии, сообщает Minval.az.

“Аналогичные субсидии были выделены и  AZAL. Но здесь поднимается вопрос неиспользования выделенных субсидий и обнуления банковского счета. Неиспользование выделенных средств не означает, что банковский счет учреждения не может быть обнулен. Мы не видим никаких проблем со средствами на банковском счете. По имеющейся у нас информации, в прошлом году на банковском счете AZAL имелось 8,3 миллиона манатов”, – сказал Шарифов.

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