Министр внес ясность в вопрос “присвоений” в AZAL

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Внесена ясность в вопрос сохранения субсидии, предоставленной Азербайджанским авиалиниям (AZAL), на счету этого учреждения. В связи с этим министр финансов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил, что для того, чтобы покрыть ущерб из госбюджета выделяются субсидии, сообщает Minval.az.

“Аналогичные субсидии были выделены и AZAL. Но здесь поднимается вопрос неиспользования выделенных субсидий и обнуления банковского счета. Неиспользование выделенных средств не означает, что банковский счет учреждения не может быть обнулен. Мы не видим никаких проблем со средствами на банковском счете. По имеющейся у нас информации, в прошлом году на банковском счете AZAL имелось 8,3 миллиона манатов”, – сказал Шарифов.