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Самир Шарифов: В Карабахе и Восточном Зангезуре приступили к реализации больших проектов

Самир Шарифов: В Карабахе и Восточном Зангезуре приступили к реализации больших проектов

Нашей новой миссией является восстановление и обновление освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура. Для осуществления этой миссии президент Азербайджана Ильхам Алиев мобилизовал весь народ. Эта миссия заключается в исполнении программы “Великое возвращение”. Об этом на внеочередном заседании Милли Меджлиса, в ходе обсуждения изменений в Закон “О государственном бюджете АР на 2023 год” заявил министр финансов Самир Шарифов, сообщает Minval.az.

Он отметил, что эти территории будут интегрированы в экономику Азербайджана: “Мы приступили к реализации больших проектов в Карабахе и Восточном Зангезуре, часть которых уже завершается и скоро будет сдана в эксплуатацию. Утверждено выделение для восстановления этих территорий из бюджета на 2023 3 млрд манатов. 60 % из этих средств уже использованы”.

Он также отметил, что если не учитывать трансфер за пять месяцев этого года из Государственного нефтяного фонда, то дополнительные доходы госбюджета составили 2,6 млрд манатов. Основные растущие расходы госбюджета будут направлены на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура.

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