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Главное Общество

В Баку арестован любитель пиротехники (видео)

В Баку арестован любитель пиротехники (видео)

В Баку арестован мужчина, который ночью использовал пиротехнические средства, создающие мощный звуковой эффект, в Наримановском районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Прошлой ночью около 3 часов ночи неизвестный использовал пиротехнические средства, создавшие мощный звуковой эффект, во дворе одного из зданий в Наримановском районе, в связи с чем поступили многочисленные жалобы жителей. Действия данного лица также были зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на административной территории. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отдела полиции Наримановского районного управления полиции, был задержан житель столицы Гасан Гусейнли.

В отношении него составлен протокол по соответствующей статье Кодекса административных нарушений, а собранный материал направлен на рассмотрение в Наримановский районный суд.

По решению суда он был арестован в административном порядке сроком на 5 дней.

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