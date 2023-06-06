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США профинансируют борьбу с российской дезинформацией в Азербайджане

США профинансируют борьбу с российской дезинформацией в Азербайджане

В Отделе образования и культуры Госдепартамента США заявили о готовности выделить почти $2 млн на программу, которая среди прочего предполагает борьбу с российской дезинформацией в некоторых государствах Европы и Центральной Азии.

Об этом говорится в описании нового гранта, сообщают российские СМИ.

«Предполагается, что программа цифровой грамотности и подготовки American Spaces будет включать два направления. Первый и основной её элемент — регионально-ориентированный, включающий разработку учебной программы и предоставление контента для противодействия российским и другим дезинформационным усилиям в Европе и Центральной Азии посредством «Американских пространств» в определённых странах», — уточняется в документе.

Второй элемент инициативы — укрепление сетей «Американских пространств» по всему земному шару.

В список государств, которые, по мнению американской стороны, наиболее подвержены воздействию дезинформации и должны стать участницами новой программы, входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Болгария, Грузия, Польша, Сербия, Россия, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и другие.

В свою очередь, бюджет, который США готовы выделить на работу будущих подрядчиков, не должен превышать $1,9 млн, а возраст основной аудитории может варьироваться от 18 до 50 лет.

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