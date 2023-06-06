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Россия подорвала плотину Каховской ГЭС, есть угроза затопления (видео)

Россия подорвала плотину Каховской ГЭС, есть угроза затопления (видео)

Разрушилась плотина Каховской ГЭС в Херсонской области Украины, которая находится под контролем России.

“Мэр” Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что “ночные удары по Каховской ГЭС привели к разрушению задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению”. Как сообщают украинские СМИ, этой ночью российские войска взорвали дамбу Каховской ГЭС , которая расположена от Херсона выше по течению Днепра.

Около 300 домов в населенных пунктах Днепряны и Корсунка под Новой Каховкой могут попасть в зону подтопления из-за сброса воды после разрушения задвижек на Каховской ГЭС.

Леонтьев добавил, что максимальный уровень подъема воды в Новой Каховке Херсонской области после прорыва дамбы Каховской ГЭС достиг 4 м.

“Вода поднялась на максимальную отметку 4 метра. По самому плохому прогнозу вода могла подняться в течение пяти часов на максимальную отметку и затопить вот эту зону (вдоль берега Днепра – прим.). Затопления не произошло”, – сказал Леонтьев.

“Единственная угроза, что у нас на сегодняшний момент будут проблемы с поставкой воды в Крым”, – сказал Леонтьев.

Разрушены 11 из 28 пролетов Каховской ГЭС, сейчас идет каскадное разрушение станции, в зоне подтопления могут оказаться 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с ситуацией на Каховской ГЭС проведет экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.


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