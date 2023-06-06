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ЕС продлил ограничение поставок украинского зерна

ЕС продлил ограничение поставок украинского зерна

Евросоюз продлил действие запрета на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября с их постепенной отменой.

“До 15 сентября 2023 года ЕС постепенно отменяет исключительные и временные меры, принятые 2 мая 2023 года по импорту пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины”, – говорится в сообщении Европейской комиссии.

Там также добавили, что область применения ограничительных мер для этих продуктов сократится с 17 до шести тарифных линий.

“Поэтапная отмена позволит значительно улучшить работу “путей солидарности” и решить проблемы, связанные с вывозом украинского зерна из страны во время урожая этого года”, – считают в ЕС.

Там также добавили, что в случае, если транзиту украинских товаров препятствуют неоправданно обременительными требованиями в одном или нескольких из пяти государств-членов, Комиссия будет пересматривать, сохраняются ли существенные условия для введения этих превентивных мер.

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