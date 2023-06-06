Король Карл III предлагает студентам работу

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Король Карл III предлагает «высококачественное жилье» и «конкурентоспособные ставки оплаты труда» британским студентам, готовым работать на ферме в его поместье Сандрингем, пишет Daily Mail.

Желающие занять вакантные места должны быть готовы работать по 39 часов в неделю. В обязанности на «уникальном» рабочем месте будут входить управление тракторами, обслуживание и эксплуатация зернохранилищ, культивация, работа с домашним скотом и техническое обслуживание помещений на территории поместья площадью 8 тыс. гектаров в северном Норфолке.

Временные работники будут приниматься с конца этого месяца до октября, согласно объявлениям на сайте поместья Сандрингем.

В объявлении говорится: «Сандрингемская ферма ищет студентов для помощи фермерам в уборке урожая в 2023 году. Работа будет включать в себя использование современного оборудования в интересной и уникальной среде. На ферме площадью 2,4 тыс. гектаров выращивают такие культуры, как пшеница, ячмень, овес и бобы, а также используют крупный рогатый скот и овец в севообороте для выращивания клевера и покровных культур».