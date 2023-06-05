Калын получил пост главы MİT

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего официального представителя Ибрагима Калына главой Национальной разведывательной организации (MİT) страны.

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Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

51-летний Калын работал пресс-секретарём турецкого лидера с декабря 2014 года, уточняет “Лайф”. Прежде он успел поработать в должности главного советника премьер-министра по внешней политике, а также заместителем советника премьер-министра. Занимая пост официального представителя турецкого лидера, Калын принимал активное участие в переговорах с иностранными высокопоставленными лицами по основным международным темам, включая Украину, Сирию, Ливию.